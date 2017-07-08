خبير أمني يحذر ضباط الأمن الوطني من هذا الشئ!2017-07-08 05:32:03
قال حسين حمودة، الخبير الأمني في مكافحة الإرهاب، إن تضحيات القوات المسلحة والشرطة غير محدودة، داعيا الله أن يتقبل شهداء مصر.
وأضاف “حمودة”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “بتوقيت مصر”، على التلفزيون العربي، أن الكمائن الثابتة في سيناء أصبحت هدفا للإرهابيين، وعلينا التخلص منها.
وحذر “حمودة “، من صلاة ضباط الأمن الوطني في المساجد، قائلا: “مصيبة إنه يصلى في المسجد اللي قدام بيته ويرصده شوية عيال”، مطالبا بمحاسبة الضباط المسؤولين عن تأمين زملائهم لعدم قيامهم بدورهم على أكمل وجه.
وتابع: “الضابط بيخرج من بيته، وأنا كنت أعمل ربع قرن في الأمن الوطني، ولكن مكنش عندنا حاجة اسمها ضابط يخرج من بيته ويصلي في المسجد قدام بيته، ويرصده شوية عيال، ويغتالوه”.
-
محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير 45 منطقة عشوائية خطرة نهاية 2018 - محيط
أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أن العاصمة ستشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والاحتفال ...Fri, 07 Jul 2017 08:59:07 GMT
-
تدريبات للجيش الإسرائيلي تحاكي اجتياح قطاع غزة والقتال داخل الأنفاق
كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن جيش الاحتلال الاسرائيلي أنهى مساء أمس تدريبات عسكرية في منطقة الجولان السوري المحتل، هي الاضخم من نوعها وتحاكي اجتياح قطاع غزة. ...Fri, 07 Jul 2017 10:01:54 GMT
-
مدير الكرة بـ«سموحة»: ننتظر خطاب «الكاف» بإيقاف النشاط فى السودان
أوضح عاطف حنفي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن إدارة النادي تنتظر خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بشأن إيقاف النشاط الكروي ...Fri, 07 Jul 2017 07:58:57 GMT
-
إسرائيل تجيز لأعضاء الكنيست "اقتحام" المسجد الأقصى
أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، مساء الأربعاء، رفع الحظر المفروض على زيارة أعضاء الكنيست إلى باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان إن ...Thu, 06 Jul 2017 10:24:42 GMT
-
برلمانيون: واثقون في قدرة الجيش والشرطة على القضاء نهائيا على الإرهاب
أدان النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته عدد من شهداء قواتنا المسلحة ...Sat, 08 Jul 2017 00:33:29 GMT
-
رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي في سيناء
أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الذي تعرضت له نقطة تفتيش أمنية بجنوب رفح، وأدت إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال ...Fri, 07 Jul 2017 23:33:26 GMT
-
هاني سري: صورة مصر في قضايا التحكيم الدولي سيئة
قال الدكتور هاني سري الدين، الخبير الاقتصادي، ورئيس هيئة سوق المال السابق، إن مشكلة مصر في التحكيم الدولي عدم الإلتزام بتطبيق العقود بجانب الملاحقات القضائية ...Fri, 07 Jul 2017 20:03:22 GMT
-
نقابة الصحفيين تدين الجرائم الإرهابية الخسيسة في رفح
أدان مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة عبد المحسن سلامة، الهجوم الإرهابي الخسيس، الذي استهدف نقاط تمركز قوات الجيش بمنطقة البرث بشمال سيناء صباح الجمعة. وأكد مجلس نقابة ...Fri, 07 Jul 2017 19:33:12 GMT
-
"السعودية" أمام قمة العشرين: الرياض تبنت استراتيجية شاملة لاجتثاث الإرهاب
قال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف اليوم الجمعة، إن مكافحة الإرهاب تتطلب تنسيقا وتعاونا بين الدول، مشددا على ضرورة تعزيز جهود ...Fri, 07 Jul 2017 20:20:17 GMT