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خبير أمني يحذر ضباط الأمن الوطني من هذا الشئ!
الخبير الامنى حسين حمودة

خبير أمني يحذر ضباط الأمن الوطني من هذا الشئ!

2017-07-08 05:32:03

قال حسين حمودة، الخبير الأمني في مكافحة الإرهاب، إن تضحيات القوات المسلحة والشرطة غير محدودة، داعيا الله أن يتقبل شهداء مصر.

وأضاف “حمودة”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “بتوقيت مصر”، على التلفزيون العربي، أن الكمائن الثابتة في سيناء أصبحت هدفا للإرهابيين، وعلينا التخلص منها.

وحذر “حمودة “، من صلاة ضباط الأمن الوطني في المساجد، قائلا: “مصيبة إنه يصلى في المسجد اللي قدام بيته ويرصده شوية عيال”، مطالبا بمحاسبة الضباط المسؤولين عن تأمين زملائهم لعدم قيامهم بدورهم على أكمل وجه.

وتابع: “الضابط بيخرج من بيته، وأنا كنت أعمل ربع قرن في الأمن الوطني، ولكن مكنش عندنا حاجة اسمها ضابط يخرج من بيته ويصلي في المسجد قدام بيته، ويرصده شوية عيال، ويغتالوه”.

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