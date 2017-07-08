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خبير عسكري ينتقد ضيوف التلفزيون المصري: "لسيوا وطنيين"
الخبير العسكرى جمال مظلوم

خبير عسكري ينتقد ضيوف التلفزيون المصري: "لسيوا وطنيين"

2017-07-08 05:05:41

أشاد اللواء جمال مظلوم، المحلل العسكري والاستراتيجي، بدور رجال القوات المسلحة في التصدي للإرهاب، دفاعًا عن الوطن، مضيفًا: “عقيدة الجندي المصري الدفاع عن الوطن حتى لو قدم روحه فداءًا لها”.

وناشد “مظلوم” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد” المذاع على فضائية “العاصمة” مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء الجمعة، المواطنين المتواجدين في سيناء بمساعدة اجهزة الأمن ورجال القوات المسلحة، في الكشف عن أماكن تمركز العناصر الإرهابية كي يتمكنوا من القضاء عليهم وتجفيف منابعهم.

وعلى صعيد أخر انتقد المحلل العسكري والاستراتيجي، دور الإعلام المصري، قائلًا: “التليفزيون المصري كان بيستضيف ناس معندهاش وطنية ولا بيحبوا الوطن.. لازم يكون قلبنا على بلدنا أكتر من كدا”.

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