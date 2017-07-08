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شاهين: شهداء كمين رفح رأوا أماكنهم في الجنة قبل وفاتهم
مظهر شاهين

شاهين: شهداء كمين رفح رأوا أماكنهم في الجنة قبل وفاتهم

2017-07-08 05:01:51

علق مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، على الحادث حادث رفح الإرهابي، قائلًا: “هؤلاء الإرهابيين اتبعوا دين الشيطان الذي لا يأمر إلا بسفك دماء الأبرياء بغير حق”.

وأضاف “شاهين” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد” المذاع على فضائية “العاصمة” مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء الجمعة، أننا أمام معركة بين الحق والباطل، فالحق وهم شرفاء الوطن ورجاله الذين دافعوا عن وطنهم وأرضيهم، والباطل وهم الفاسدين الإرهابيين الذين باعوا دينهم بدنياهم.

وتابع إمام وخطيب مسجد عمر مكرم: “الشهداء يرون مقعدهم في الجنة ويظهر عليهم أمارات الرضا قبل استشاهدهم”، مقدمًا التحية لأسر الشهداء وللقوات المسلحة.

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