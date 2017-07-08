أدان النائب حسام رفاعي، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، الحادث الإرهابي الخسيسي الذي استهدف رجال القوات المسلحة جنوب رفح، صباح أمس الجمعة، قائلًا: “هذه الأعمال الإرهابية ومن يقوم بها ليس لهم علاقة بالدين والدين منهم براء”.

ووجه “رفاعي” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد” المذاع على فضائية “العاصمة” مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء الجمعة، أن أهل سيناء مشاريع شهداء على الأرض، والله وعدنا بالجنة، مضيفًَا: “كل الشهداء أبناءًا لمصر بأكلمها”.

وشدد عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، على أننا قادرين على التصدي للجماعات الإرهابية، قائلًا: “إن شاء الله ربنا هينصرنا على الإرهابيين”.