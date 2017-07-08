 Moheet on google
السبت 8 يوليو 2017 06:27 صباحاً
روابط سريعة
برلماني: مرتكبو هجوم رفح "ليس لهم علاقة بالدين"
النائب حسام رفاعي

برلماني: مرتكبو هجوم رفح "ليس لهم علاقة بالدين"

2017-07-08 04:53:05

أدان النائب حسام رفاعي، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، الحادث الإرهابي الخسيسي الذي استهدف رجال القوات المسلحة جنوب رفح، صباح أمس  الجمعة، قائلًا: “هذه الأعمال الإرهابية ومن يقوم بها ليس لهم علاقة بالدين والدين منهم براء”.

ووجه “رفاعي” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد” المذاع على فضائية “العاصمة” مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء الجمعة، أن أهل سيناء مشاريع شهداء على الأرض، والله وعدنا بالجنة، مضيفًَا: “كل الشهداء أبناءًا لمصر بأكلمها”.

وشدد عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، على أننا قادرين على التصدي للجماعات الإرهابية، قائلًا: “إن شاء الله ربنا هينصرنا على الإرهابيين”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3