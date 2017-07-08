إسرائيل تجيز لأعضاء الكنيست "اقتحام" المسجد الأقصى

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، مساء الأربعاء، رفع الحظر المفروض على زيارة أعضاء الكنيست إلى باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان إن ...