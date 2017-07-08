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اليوم.. الأهلي يلتقي القطن الكاميروني في لقاء العبور الأفريقي
الاهلي

اليوم.. الأهلي يلتقي القطن الكاميروني في لقاء العبور الأفريقي

2017-07-08 04:42:57

يستضيف الأهلي المصري نظيره القطن الكاميروني، في التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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