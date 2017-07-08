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اليوم.. مصر تستضيف اجتماع المنظمة العربية للتنمية الزراعية
عبدالمنعم البنا وزير الزراعية
عبدالمنعم البنا وزير الزراعية

اليوم.. مصر تستضيف اجتماع المنظمة العربية للتنمية الزراعية

2017-07-08 04:36:08

تستضيف مصر، اليوم، اجتماعات الدورة السابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والتي تعقد برئاسة الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور البروفيسور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

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