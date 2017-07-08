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مستشار كلية القادة والأركان: هجوم رفح رسالة من قطر لمصر
اللواء محمد الشهاوي

مستشار كلية القادة والأركان: هجوم رفح رسالة من قطر لمصر

2017-07-08 04:17:14

تقدم اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، بالعزاء للشعب المصري، ولأهالي شهداء حادث رفح الإرهابي، سألًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأكد “الشهاوي” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد” المذاع على فضائية “العاصمة” مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء الجمعة، أن حادث اليوم يؤكد على مدى قدرة القوات المسلحة في التصدي للعناصر الإرهابية، والدليل على ذلك تصفيتهم لأكثر من 70 إرهابي، والعديد من العربات.

وشدد مستشار كلية القادة والأركان، على أن قطر ما زالت تدعم الإرهاب، والحادث الإرهابي الذي استهدف رجال قواتنا المسلحة اليوم، عبارة عن رسالة أرسلتها الجماعات الإرهابية لقطر، تؤكد فيها أنها ما زالت متواجدة، وقلبها ينبض.

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