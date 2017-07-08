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"صحة المنيا": تحسن حالة المصابين بالتسمم الغذائي بأبوقرقاص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

"صحة المنيا": تحسن حالة المصابين بالتسمم الغذائي بأبوقرقاص

2017-07-08 03:51:34
أ ش أ

استقبلت مستشفي أبو قرقاص جنوب المنيا 35 حالة تسمم إثر تناولهم وجبة كشري بأحد المطاعم، وتبين شكواهم من أعراض قئ وآلام بالبطن، وقام الفريق العلاجي بالمستشفي بالتعامل السريع مع الحالات من فحص وتركيب تحاليل وإعطاء بعض العلاجات النوعية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن جميع الحالات حالتها العامة من بسيطة إلي متوسطة، وأشارت إلي أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من أخذ عينات من المرضي وعينات من المحل، وكذلك عينات مياه للفحص والتحليل لمعرفة السبب، وبلغ إجمالي الحالات 35 حالة خرج منها 33 حالة، وجاري التعامل مع حالتين تحت الملاحظة.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا مساء الجمعة من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص بوصول نحو 35 شخص الى المستشفى يعانون من أعراض تسمم غذائي.

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