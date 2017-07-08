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اتحاد الجالية المصرية في فرنسا يدين هجوم رفح الإرهابي
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اتحاد الجالية المصرية في فرنسا يدين هجوم رفح الإرهابي

2017-07-08 03:21:28

أدان الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس /الجمعة/ حاجزا عسكريا بجنوب رفح في محافظة شمال سيناء؛ مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية.
وذكر اتحاد الجالية - في بيان له - أن هذه العمليات الاجرامية تعد أكبر دليل على ان قواتنا المسلحة الباسلة تخوض حربا ضروس للحفاظ على الوطن وتدفع ثمنا غاليا وهو أرواح الشهداء الأبرار.
ونعى اتحاد الجالية شهداء الوطن، مؤكدا على التضامن الكامل والوقوف على قلب رجل واحد مع الجيش المصري الذي يدافع عن الارض والعرض.
وأكد ضرورة معاقبة كل من يدعم الارهاب سواء كانوا أفرادا أو تنظيمات أو دول وخاصة من يمول ويأوي القيادات الإرهابية، داعيا إلى الاسراع في تنفيذ الاحكام التي أصبحت واجبة في حق رؤوس الإرهاب.
كما ناشد الاتحاد المصريين في الداخل والخارج بالتماسك والاصطفاف في ظل هذه الظروف بالغة الحساسية، معتبرا ان الحفاظ على الوطن ومؤسساته هي مسؤلية تضامنية ومشتركة نقوم بها جميعا حتى نقضي على هذا الارهاب.
وأضاف أن المصريين بالخارج مطالبون بدعم الوطن بمختلف أوجه الدعم وخاصة كشف الدول الراعية للارهاب والمطالبة بتطبيق عقوبات ضدها.

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