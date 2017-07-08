أطلق الإعلامي أحمد موسي، هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “مصر_لن_تنكسر” لمساندة الدولة المصرية ورجال القوات المسلحة في حربهم ضد الإرهاب، ومموليه.

وأضاف موسي، خلال برنامجه “علي مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن هذا الوقت يحتاج تضافر من الجميع والإلتفاف حول رجال القوات المسلحة، والشرطة في تلك اللحظات، مشيرًا إلي ان رجال الجيش قامت بملحمة قوية للغاية بدعم من القوات الجوية التي استهدفت الإرهابيين.