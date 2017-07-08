علق اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، على الحادث الإرهابي الذي استهدف رجال القوات المسلحة في جنوب رفح صباح الجمعة، قائلًا: “لن ينال الإرهابيين من أمن مصر .. وسنظل نواجه الإرهاب بقوة”.

وأضاف “عامر” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد” المذاع على فضائية “العاصمة” مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء الجمعة، أن مصر يواجه العديد من التحديات وعلى رأسها الإرهاب الأسود، مشددًا على أن رجال القوات المسلحة ستظل درع مصر يحافظون على الوطن ويتصدون للإرهاب الغاشم.

واشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى أن رجال القوات المسلحة تمكنوا من تصفية أكثر من 70 إرهابيًا، وتدمير العديد من العربات، مضيفًا: “علينا جميعًا أن نقدم الشكر لقوات المسلحة ولشرفاء الوطن”.