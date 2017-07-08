أدان الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، حادث رفح الإرهابي، الذي استهدف شهداء الواجب، والذي راح ضحيته صباح الجمعة، 26 شهيدًا ومصابًا من رجال القوات المسلحة.

وقدم “حساسين” خلال برنامجه “انفراد” المذاع على فضائية “العاصمة” مساء الجمعة، العزاء للشعب المصري ولأهالي الشهداء سألًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وتابع النائب البرلماني: “الناس الإرهابيين دول معندهمش دين ولا ضمير .. دينكم يبقى ايه انتوا بعتوا نفسكم للشيطان .. دول أكيد مش بنآدمين”.