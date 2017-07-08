أدان النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته عدد من شهداء قواتنا المسلحة البواسل ، معربا عن ثقته الكاملة في قدرة القوات المسلحة والشرطة الوطنية والشعب المصري العظيم على مواجهة الإرهاب والجماعات الإرهابية والتكفيرية حتى يتم القضاء نهائيا على الإرهاب والإرهابيين في جميع أنحاء مصر.

واتهم عابد ـ في بيان الجمعة - الدول التي تمول وتسلح الإرهاب والإرهابيين وفي مقدمتها قطر بأنها وراء هذا الحادث الإرهابي وغيره من الحوادث الإرهابية الأخرى التي وقعت داخل مصر.

وقدم عابد العزاء للقوات المسلحة والشعب المصري، متوجها إلى المولى عز وجل أن يسكن شهداء الوطن فسيح جناته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان ويمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

من جهتها ، نعت النائبة منى منير شهداء الوطن الأبرار من أبطال قواتنا المسلحة الذين رووا بدمائهم ثرى مصر الطاهر ، مؤكدة أن هؤلاء الأبطال لم يبخلوا بأرواحهم فداء للوطن ، وأن أبناء مصر الأوفياء الأبطال من رجال قواتنا المسلحة البواسل والشعب المصري لن تثنيهم مثل هذه الأفعال الإرهابية عن تطهير أرض مصر من الإرهابيين والتكفيريين.

وأشادت منير بجهود قواتنا المسلحة في مواجهة الإرهاب والتصدي لأعداء الوطن من الخارج قبل الداخل ، مشيرة إلى أن هذه العملية الارهابية لن تثني مصر عن المضي قدما نحو مكافحة الإرهاب والعناصر الإرهابية والقوى الداعمة له.

من جانبه ، قال النائب محمد زكريا محي الدين إن جموع الشعب المصري يساندون القوات المسلحة ويقفون خلفها في مواجهة الإرهاب الغادر ، مشيدا بدورها العظيم في الحفاظ علي أرض الوطن.

وأشار إلى أن مثل هذه الاعتداءات لن تعوق رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية عن تأدية واجبهم الوطني بل تزيدهم عزيمة وإصرارا في مواجهة الإرهاب ، مطالبا المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته في مواجهة جميع الدول التي تمول وتسلح الإرهاب والإرهابيين وفي مقدمتها قطر ونظامها.

من جانبها ، أكدت النائبة سولاف درويش أن مصر تخوض معركة شرسة ضد الإرهاب، وأن مثل هذه الحوادث تزيد من قوة جميع مؤسسات الدولة المصرية ومن قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية ، إصرارا وعزما على حسم المعركة ضد الإرهاب والإرهابيين وتطهير أرض الوطن من هؤلاء القتلة.

وأشادت سولاف درويش ببسالة وشجاعة رجال وأبطال القوات المسلحة في التصدي للجماعات الإرهابية الظلامية التي تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان ، مؤكدة أن أبطال القوات المسلحة يروون بدمائهم الزكية تراب وطنهم الغالي ويقدمون أرواحهم دفاعا عن تراب مصرنا الغالية.

وأضافت أن البرلمان قطع شوطا طويلا في إصدار تشريعات لمواجهة الإرهاب ، وسيستكمل مسيرته التشريعية في دور الانعقاد القادم ، ولن يألو جهدا في محاربة قوى الظلام.