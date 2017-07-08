أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الذي تعرضت له نقطة تفتيش أمنية بجنوب رفح، وأدت إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية.

وأكد السلمي - في بيان اصدره اليوم - دعم البرلمان العربي وتضامنه الكامل مع دولة مصر في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي للعصابات الإرهابية وما تقوم به هذه الجماعات المسلحة من أعمال إجرامية لنشر الفوضى وترهيب المواطنين وإنعدام الأمن والأمان.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تقوم بها عصابات إجرامية مدعومة من جهات خارجية لن تثني جمهورية مصر العربية عن مواصلة جهودها للتصدي للإرهاب والقضاء على هذه الجماعات الإرهابية.

وأعرب عن تقدير البرلمان العربي الكامل للجهود التي تبذلها القوات المسلحة المصرية لمواجهة الإرهاب، مؤكدا ثقته بأن هذه الجرائم لن تنال من عزم مصر في حربها ضد الإرهاب ومحاربته بكل الوسائل المتاحة.

وقال إن مصر العروبة ستنتصر في النهاية بعزيمة أبنائها الأبطال وإفشال المؤامرات التي تستهدف وحدتها واستقرارها.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه لجمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.