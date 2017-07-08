ضبط 18 مطلوبا من المحكوم عليهم في شمال سيناء

من خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين في تنفيذ الأحكام والمشتبه فيهم، ضبطت أجهزة الأمن بشمال سيناء 18 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة.

وذكر مصدر أمني أنه تم احالة المقبوض عليهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية، مشيرا الى أن هذه الحملة الأمنية تأتي فى اطار الاجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء.