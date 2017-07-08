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نتنياهو يقرر تقليص تمويل "اليونسكو" بمليون دولار
رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو

نتنياهو يقرر تقليص تمويل "اليونسكو" بمليون دولار

2017-07-08 01:14:53

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار اليونسكو إدراج المدينة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر بأنه “خطوة جنونية”.

ونقلت وسائل إسرائيلية عن نتنياهو، زعمه الجمعة، “هذه المرة، توصلوا إلى استنتاج مفاده أن كهف البطاركة (الحرم الإبراهيمي) موقع تراثي فلسطيني ، ما يعني أنه ليس موقعا تراثيا يهوديا وأنه مهدد”.

وأعلن مكتب نتنياهو لاحقا أنه أمر بتقليص التمويل الإسرائيلي لليونسكو بقدر مليون دولار ، وتحويل هذا المبلغ لبناء متحف “التراث اليهودي” في مستوطنة “كريات أربع” ، وكذلك لتمويل “مشاريع أخرى مرتبطة بالحفاظ على التراث اليهودي في الخليل”.

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