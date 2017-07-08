نفى المتحدث العسكرى صحة التسجيل الصوتي المتداول للشهيد المقدم أركان حرب أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة (103) صاعقة أثناء الإشتباك مع العناصر التكفيرية برفح.

وكان المتحدث العسكرى قد أعلن تصدى قوات انفاذ القانون بشمال سيناء بالتعاون مع القوات الجوية لمحاولة استهداف بعض نقاط الارتكاز الأمني جنوب مدينة رفح صباح /الجمعة/، أسفرت عن مقتل أكثر من 40 تكفيريا وإصابة العشرات منهم وتدمير عدد من العربات المشاركة في تنفيذ الهجوم.

وتحركت عناصر الدعم من قوات انفاذ القانون لمعاونة أعمال قتال القوات داخل نقاط الارتكاز الأمني، وبمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة وتمكنت من حصر وتدمير العناصر الإرهابية وإصابتها إصابات مباشرة وتكبيدها خسائر فادحة.

وقد أسفرت العملية عن استشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة نتيجة انفجار عدد من العربات المفخخة والعبوات الناسفة التي استهدفت القوات خلال عملية صد الهجوم الارهابي.