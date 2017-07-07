بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري خلال محادثة هاتفية مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا غسان سلامة كيفية اشراك الأمم المتحدة في مشروع خاص ببنغازي بدعم دولي لأعادة الاعمار.

وذكرت بوابة الوسط الليبية اليوم،أن المجبري بحث أيضا مع سلامة التطورات في ليبيا على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي وايضاً التطورات الاخيرة في بنغازي وتحديدا إعلان تحريرها بالكامل من الجماعات الارهابية.

كما اتفق المجبري وسلامة على لقاء قريب يجمع الاثنين للاتفاق على خطة عمل موحدة تهدف الى خروج ليبيا من الازمة الحالية التي تمر بها بأسرع وقت ممكن .