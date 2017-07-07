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وسائل إعلام سعودية: قطر استغلت الجمعيات الخيرية في لبنان لتمويل "حزب الله"
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

وسائل إعلام سعودية: قطر استغلت الجمعيات الخيرية في لبنان لتمويل "حزب الله"

2017-07-07 22:59:09

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن قطر استغلت الجمعيات الخيرية التابعة لها بعد حرب 2006 في لبنان، لضخ ملايين الدولارات لتمويل أنشطة حزب الله، بحجة إعمار لبنان.
ونقلت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم /الجمعة/ عن وسائل الإعلام قولها : “إنه تم إرسال حاويات كبيرة من قطر تحمل الدولارات إلى الحزب لتمويل أنشطة ميليشياته، خاصة ما يتعلق بتصنيع الصواريخ في البقاع”.
وأوضحت أن مبررات القرار المفاجئ بإعفاء اللبنانيين من تأشيرة الدخول إلى قطر، بحجة السياحة ليست قوية بشكل كافي أمام المعطيات التي رصدتها مصادر لبنانية وغيرها، مفادها أن الغرض من القرار دخول عناصر لبنانية وإيرانية تحمل الجنسية اللبنانية إلى قطر.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن هناك لقاءات جمعت وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، ومسؤولين من حزب الله في الضاحية الجنوبية، لافتة إلى أن مثل هذه اللقاءات تكررت، بطرق سرية ومتابعة وحضور إيراني، تجلى بشكل قوي في صفقة الإفراج عن القطريين المختطفين في العراق، والأسرى اللبنانيين في سوريا إضافة إلى اتفاقات التهجير الطائفي التي توسطت فيها الدوحة في سوريا لخدمة الأجندة الإيرانية.

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