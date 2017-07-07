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الخارجية الأمريكية تدين هجوم رفح الإرهابى وتؤكد مساندتها لمصر
وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية ويندي شيرمان

الخارجية الأمريكية تدين هجوم رفح الإرهابى وتؤكد مساندتها لمصر

2017-07-07 22:33:39

 

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الهجوم الإرهابى الذى وقع اليوم الجمعة بمدينة رفح في محافظة شمال سيناء وأدي إلى اسشتهاد عدد من جنود القوات المسلحة البواسل.
وقال هيثر نورت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان صحفي - إن بلاده تدين وبشدة الهجمات التي وقعت اليوم في سيناء، وأسفرت عن استشهاد عدد من الجنود المصريين.
وأعرب عن التعازى لأسر الضحايا وعن التمنيات الشفاء العاجل للمصابين.
وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة ستواصل مساندتها لمصر فى مواجهة الإرهاب.

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