أكدت شركة فودافون مصر، أن كافة القرارات الخاصة بفودافون قطر ـ بالإشارة إلى ما تم الإعلان عنه بخصوص تغيير شركة فودافون قطر لأسم شبكتها (الاسم الذي يظهر علي شاشة أجهزة المحمول عند العملاء) ـ لا تعبر عن توجهات فودافون العالمية بشكل عام أو توجهات فودافون مصر ، بل تعكس فقط توجهات الحصة الحاكمة للشركة والتي تمثلها مؤسسات قطرية، حيث أن الحصة الحاكمة من شركة فودافون قطر يمتلكها مستثمرين قطريين ما بين رجال أعمال والأسرة القطرية الحاكمة وذلك بنسبة 70%.

وأوضحت الشركة ـ في بيان اليوم /الجمعة/ ـ أن تغيير اسم شبكات المحمول هو توجه عام قامت به شركات الاتصالات كافة في قطر ، والتي شملت أيضا “أوريدو”، وأن مثل هذا القرار هو قرار محلي يخص قطر وحدها ويقدم كخدمة للعملاء ليختاروا الاسم المفضل ولا علاقة له بفودافون مصر ، والتي تمتلكها شركة المصرية للاتصالات بنسبة 45% ومجموعة فودافون العالمية بنسبة 55%.

وأكدت فودافون مصر احترامها الكامل للسوق المصري الذي تعمل به وسياساته وثقتها في الاقتصاد المصري والقرارات التي تتخذها الحكومة للنهوض به وذلك في إطار الدور الذي تلعبه بشكل مستمر لتطويره وضخ المزيد من الاستثمارات به، كما تؤكد على اهتمامها الدائم بعملائها في مصر والتي تحرص على إرضاءهم على أكمل وجه وتقديم خدمات جديدة ومتميزة تلبي إحتياجاتهم وتطلعاتهم.