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بعد هجوم رفح.. قناة مصرية تدعو إعلام مصر لإعلان الحرب.. فيديو
عمرو عبدالحميد+قناة تن

بعد هجوم رفح.. قناة مصرية تدعو إعلام مصر لإعلان الحرب.. فيديو

2017-07-07 21:53:46

تقدمت قناة “TeN” الفضائية، بخالص التعازي إلى أسر ضحايا الحادث الإرهابي الغشيم الذي وقع صباح اليوم الجمعة، في رفح وراح ضحيته 26 شهيدا ومصابا.

وأعلنت “TeN”، وضع شارة سوداء على شاشتها لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الجمعة، حتى الأحد المقبل حدادا على أرواح الضحايا.

ودعت “TeN”، وسائل الإعلام المصرية لإعلان حالة الحرب غير المشروطة على الإرهاب في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد، فالمعركة مستمرة، ولا خيار إلا النصر.

وأكدت القناة، أن تلك الحوادث الإرهابية لن تنال من عزيمة المصريين، ولن تزيده إصرارا إلا على النصر المبين.

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