قال الدكتور هاني سري الدين، الخبير الاقتصادي، ورئيس هيئة سوق المال السابق، إن مشكلة مصر في التحكيم الدولي عدم الإلتزام بتطبيق العقود بجانب الملاحقات القضائية لمستثمرين القطاع الخاص لأسباب لا تخص تنفيذ العقد نفسه.

وأضاف أثناء لقائه في برنامج القاهرة 360، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، تقديم أحمد سالم ودينا عبدالكريم، مساء الأربعاء، أن الاستعداد والتحضير لهذه التحكيمات يكون أحيانًا غير جيد، مشيرًا إلى أن مصر كانت صاحبة الحق في بعض القضايا ولكن من الضروري عند رفع القضايا أن يكون هناك تحضير جيد ومستندات جاهزة وأن تلجأ الحكومة لمحاميين وخبراء فنيين جيدين.

وعن قضية الغاز مع إسرائيل صرح الخبير الاقتصادي بأن مصر اتخذت قرارات لم تكن مستعدة لها حيث أن العقود لم تكن لتخدمها كما أن الحكومة لم تكن جاهزة بالمستندات الكافية للذهاب لتحكيم تجاري دولي موضحًا إنك لابد أن تكون مستعدًا للدفاع عن حقوقك وتثبت إنك احترمت تعاقداتك.

واستكمل “سري الدين” أن مشكلات مصر مع التحكيم الدولي ليست وليدة اللحظة ولكنها تراكمات منذ 30 أو 40 سنة ماضية حتى أصبح هناك إنطباعًا سيئًا عن مصر في التحكيم الدولي لذا نحتاج تحسين الصورة الذهنية وهذا لن يحدث إلا بتطبيق القانون واحترام العقود.