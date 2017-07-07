وزيرة الاستثمار تنعي شهداء حادث رفح الإرهابي2017-07-07 21:46:11
نعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي شهداء مصر أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم خلال التصدي لعمل إرهابي على مدينة رفح في محافظة شمال سيناء.
وتقدمت الوزيرة بخالص تعازيها لأسر ضحايا الغدر الإرهابي، داعية الله عز وجل أن يشفى جميع المصابين.
وأكدت وزيرة الاستثمار أن هذا الحادث لن يزد مصر إلا تصميما على مواصلة استئصال الإرهاب من جذوره.
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