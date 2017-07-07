تعرف على الفارق بين الفلفل الأسود والأبيض

أكد الشيف “أسامة السيد” أن الفلفل الأسود يتم حصده قبل أن ينضج، أما الأبيض فتم نضجه ثم ينقع في الماء ثم يتم التخلص من قشرته وبعد ذلك يجفف، والنوعان لهما مذاق ورائحة ...