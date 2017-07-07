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نقابة الأطباء تنعي شهداء القوات المسلحة
نقابة الأطباء

نقابة الأطباء تنعي شهداء القوات المسلحة

2017-07-07 21:44:02

نعت نقابة أطباء مصر بمزيد من الحزن والأسى جنود وأبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا أثناء إحباط هجوم إرهابي على بعض نقاط التمركز جنوب رفح وأسفر عن استشهاد وإصابة مجموعة من رجال القوات المسلحة.

وذكر بيان النقابة: “تتقدم النقابة بخالص التعازي للشعب المصري في شهداء الوطن وأخلص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين ونسأل الله أن يرحم الشهداء ويلهم ذويهم الصبر والسلوان”.

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