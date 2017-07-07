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إنبي يحول تأخره إلى فوز على طلائع الجيش بالدوري الممتاز
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إنبي يحول تأخره إلى فوز على طلائع الجيش بالدوري الممتاز

2017-07-07 21:33:54

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي على نظيره طلائع الجيش بثنائية مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، على ملعب إستاد جهاز الرياضة العسكرى في إطار الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري الممتاز.

وقد تقدم طلائع الجيش عبر لاعبه محمد أشرف في الدقيقة 68، واستطاع الفريق البترولي خلال العشر دقائق اخيرة أن يقلب تأخرة إلى تعادل عبر لاعبه صلاح محسن في الدقيقة 85 ، ثم تقدم بالهدف الثاني من ضربة جزاء سددها محمد مجدي في وقت قاتل في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز رفع إنبي رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر، خلف طلائع الجيش بثلاث مراكز والذي توقف رصيده عند 45 نقطة في المركز السابع.

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