"سري": غياب الأحزاب القوية يصب في صالح الجماعات الدينية2017-07-07 21:30:20
قال الدكتور هاني سري الدين، الخبير الاقتصادي، ورئيس هيئة سوق المال السابق، إن غياب الأحزاب القوية سواء حزب أغلبية أو معارضة يؤدي إلى فوضى سياسية كبيرة جدًا ويمثل فرصة لجماعات دينية أو إخوانية للتتحرك بأشكال أخرى.
وأضاف أثناء لقائه في برنامج القاهرة 360، على قناة القاهرة والناس، تقديم أحمد سالم ودينا عبدالكريم، مساء الأربعاء، أن أحد مشاكل مصر ضعف الحياة السياسية وفي رأيي إن كثير من الجهات الأمنية ترغب في عدم وجود أحزاب معارضة قوية ظنًا إنها قد تؤثر على الاستقرار السياسي ووحدة الوطن ودعم الرئيس في قراراته وهذا في رأيي خطأ سياسي جسيم لأن الحكومة والإعلام لن يؤدوا دور الأحزاب.
واستكمل “سري الدين” إننا في حاجة إلى ظهير سياسي حزبي بجانب معارضة يتم التعامل معها باعتبارها جزء من النظام السياسي المشروع وهذا سيصب في مصلحة الاستقرار السياسي في مصر.
-
محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير 45 منطقة عشوائية خطرة نهاية 2018
أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أن العاصمة ستشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والاحتفال ...Fri, 07 Jul 2017 08:59:07 GMT
-
مدير الكرة بـ«سموحة»: ننتظر خطاب «الكاف» بإيقاف النشاط فى السودان
أوضح عاطف حنفي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن إدارة النادي تنتظر خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بشأن إيقاف النشاط الكروي ...Fri, 07 Jul 2017 07:58:57 GMT
-
تدريبات للجيش الإسرائيلي تحاكي اجتياح قطاع غزة والقتال داخل الأنفاق
كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن جيش الاحتلال الاسرائيلي أنهى مساء أمس تدريبات عسكرية في منطقة الجولان السوري المحتل، هي الاضخم من نوعها وتحاكي اجتياح قطاع غزة. ...Fri, 07 Jul 2017 10:01:54 GMT
-
إسرائيل تجيز لأعضاء الكنيست "اقتحام" المسجد الأقصى
أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، مساء الأربعاء، رفع الحظر المفروض على زيارة أعضاء الكنيست إلى باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان إن ...Thu, 06 Jul 2017 10:24:42 GMT
-
5 إضافات على "كروم" تسهل التعامل مع "PDF" بفاعلية
عند العمل على متصفح كروم قد تضطر في بعض الأحيان للتعامل مع ملفات PDF كتصدير رسائل البريد الإلكتروني أو مقتطفات من صفحات الويب وحفظها على هيئة PDF. وهناك 5 إضافات مفيدة ...Fri, 07 Jul 2017 17:37:20 GMT
-
5 نصائح لتصوير الألعاب النارية عبر الهاتف
تمتلك الهواتف الذكية مرتفعة المواصفات، مثل آي فون 7 وجالكسي إس 8 وجوجل بيكسل، كاميرات متقدمة قادرة على التقاط الصور الاحترافية حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة مثل ...Fri, 07 Jul 2017 17:29:50 GMT
-
تعرف على الفارق بين الفلفل الأسود والأبيض
أكد الشيف “أسامة السيد” أن الفلفل الأسود يتم حصده قبل أن ينضج، أما الأبيض فتم نضجه ثم ينقع في الماء ثم يتم التخلص من قشرته وبعد ذلك يجفف، والنوعان لهما مذاق ورائحة ...Fri, 07 Jul 2017 17:23:49 GMT
-
اتفاق أردني أمريكي روسي لدعم وقف إطلاق في جنوب غرب سوريا
أعلن وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، أنه تم الاتفاق بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة ...Fri, 07 Jul 2017 18:03:01 GMT
-
الرئيس الفلسطيني يندد بالأعمال الإرهابية في سيناء
استنكر رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم /الجمعة/، باسمه شخصيا وباسم دولة فلسطين وشعبها، العملية الإرهابية التى استهدفت تمركزا امنيا اليوم الجمعة في محافظة شمال ...Fri, 07 Jul 2017 16:02:08 GMT