قال الدكتور هاني سري الدين، الخبير الاقتصادي، ورئيس هيئة سوق المال السابق، إن غياب الأحزاب القوية سواء حزب أغلبية أو معارضة يؤدي إلى فوضى سياسية كبيرة جدًا ويمثل فرصة لجماعات دينية أو إخوانية للتتحرك بأشكال أخرى.

وأضاف أثناء لقائه في برنامج القاهرة 360، على قناة القاهرة والناس، تقديم أحمد سالم ودينا عبدالكريم، مساء الأربعاء، أن أحد مشاكل مصر ضعف الحياة السياسية وفي رأيي إن كثير من الجهات الأمنية ترغب في عدم وجود أحزاب معارضة قوية ظنًا إنها قد تؤثر على الاستقرار السياسي ووحدة الوطن ودعم الرئيس في قراراته وهذا في رأيي خطأ سياسي جسيم لأن الحكومة والإعلام لن يؤدوا دور الأحزاب.

واستكمل “سري الدين” إننا في حاجة إلى ظهير سياسي حزبي بجانب معارضة يتم التعامل معها باعتبارها جزء من النظام السياسي المشروع وهذا سيصب في مصلحة الاستقرار السياسي في مصر.