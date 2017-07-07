أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقي، اليوم الجمعة، مقتل “أمير” في تنظيم “داعش” الإرهابي بالإضافة إلى سبعة من مرافقيه بالموصل القديمة.

وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة “سكاي نيوز الإخبارية” - إن الفرقة التاسعة قتلت الإرهابي المدعو أبو زيد، والذي يحمل صفة أمير بـ”داعش” مع 7 من مرافقيه قرب جامع (شيخ الشط) في مدينة الموصل القديمة.

وكانت الشرطة الاتحادية العراقية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - إتمام مهامها القتالية في مدينة الموصل، موضحة أنها تواصل عمليات تمشيط وتطهير المدينة القديمة.