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مقتل قيادي داعشي و7 من مرافقيه في الموصل القديمة
داعش بانر ارهاب تطرف

مقتل قيادي داعشي و7 من مرافقيه في الموصل القديمة

2017-07-07 21:23:42

أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقي، اليوم الجمعة، مقتل “أمير” في تنظيم “داعش” الإرهابي بالإضافة إلى سبعة من مرافقيه بالموصل القديمة.
وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة “سكاي نيوز الإخبارية” - إن الفرقة التاسعة قتلت الإرهابي المدعو أبو زيد، والذي يحمل صفة أمير بـ”داعش” مع 7 من مرافقيه قرب جامع (شيخ الشط) في مدينة الموصل القديمة.
وكانت الشرطة الاتحادية العراقية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - إتمام مهامها القتالية في مدينة الموصل، موضحة أنها تواصل عمليات تمشيط وتطهير المدينة القديمة.

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