أدان مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة عبد المحسن سلامة، الهجوم الإرهابي الخسيس، الذي استهدف نقاط تمركز قوات الجيش بمنطقة البرث بشمال سيناء صباح الجمعة.

وأكد مجلس نقابة الصحفيين، في بيان مساء اليوم /الجمعة/، وقوف النقابة خلف قوات الجيش والشرطة، سيف الوطن ودرعه في معركة تطهير سيناء، لاقتلاع خلايا الإرهاب من جذورها أينما كانت.

وشدد مجلس النقابة على ثقته الكاملة في اصطفاف الشعب المصري خلف مؤسسات الدولة في معركتها ضد الإرهاب، والدول الممولة والحاضنة والداعمة له .

وحيت نقابة الصحفيين بكل إجلال واحترام وتقدير أرواح الشهداء الذين ارتقوا اليوم إلى جنة الخلد بإذن الله وهم قابضون على أسلحتهم، راسخة أقدامهم دفاعاً عن كرامة وطنهم.

واشادت النقابة بما وجهته قوات الدعم السريع من ضربات موجعة للمعتدين الإرهابيين والتى أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن أربعين إرهابياً خسيساً.

ودعت نقابة الصحفيين المصريين المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم للحيلولة دون استمرار بعض الدول المارقة في إمداد التنظيمات الإرهابية بالمال والسلاح والمرتزقة.

ورأى مجلس النقابة أنه بات واضحاً بما لا يدع مجالا لأي شك أن الوطن يتعرض لمؤامرات خارجية تستغل بعض ذوى النفوس الضعيفة بالداخل، مما يستوجب تماسك النسيج الوطنى واليقظة التامة تحسباً لأى محاولات يائسة متوقعة من التكفيرين أعداء الدين .