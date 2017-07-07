فاز المنتخب المصري على نظيره الإيراني بنتيجة ٥٧ - ٥٣ في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على الصالة المغطاه رقم ٢ باستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات تحديد المراكز من التاسع حتى السادس عشر والأخير بمونديال الشباب لكرة السلة المقام حاليا في مصر حتى التاسع من يوليو الجاري.

انتهى الربع الأول للقاء بتقدم إيران بنتيجة ١٥ - ١٤ ، وتفوق المنتخب المصري بنهاية الربع الثاني والشوط الأول بنتيجة ٣٢ - ٢٢ ، وفي الربع الثالث استمر منتخب مصر في التقدم بنتيجة ٤٥ - ٤٤ ، لتنتهي المباراة بفوز مصر ٥٧ - ٥٣.

بهذا الفوز تلتقي مصر على الفائز من مباراة اليابان وكوريا، وفي حالة الفوز تتأهل مصر يوم الأحد للعب على المركزين التاسع والعاشر أما في حالة الخسارة فستلعب مصر على المركزين الحادي عشر والثاني عشر.