قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلادمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بناء ، وأكد الحرص على التوصل إلى اتفاقات متبادلة المنفعة.

وأضاف لافروف - خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون عقد في ختام لقاء الزعيمين بوتين وترامب على هامش قمة العشرين في مدينة هامبورج الألمانية - أن الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي اتفقا على وقف إطلاق النار جنوب سوريا ، مشيرًا إلى أن الشرطة العسكرية الروسية ستعمل على تأمين مناطق وقف التصعيد في سوريا خلال الفترة الأولى بتنسيق مع الولايات المتحدة والأردن.

وأكد لافروف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) أن موسكو وواشنطن ملتزمتان بتنفيذ نظام وقف إطلاق النار من قبل جميع المجموعات جنوب غربي سوريا.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه يتوقع زيارة مبعوث أمريكي لموسكو لبحث الملف الأوكراني.