أدانت سفارة جمهورية العراق في القاهرة ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف الحاجز الأمني في مدينة رفح شمال سيناء اليوم الجمعة وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من القوات المسلحة المصرية.

وقدمت السفارة - في بيان أصدرته اليوم - التعازي إلى أهالي الضحايا والقوات المسلحة المصرية وعموم الشعب المصري الشقيق بهذا الحادث الجلل.

وأكدت وقوف الحكومة والشعب العراقيين مع مصر في حربهم الحقّة على الإرهاب الأسود، مشيدة ببسالة القوات المسلحة المصرية في تصديها للزمر الإرهابية التي تحاول أن تهلك الحرث والنسل.

وطالبت السفارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه محاربة هذه الظاهرة الخطيرة فكراً وتمويلاً وتسليحا.