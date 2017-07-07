قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الجمعة،”إننا نتمنى وقف إطلاق النار في مناطق أخرى في سوريا إضافة إلى جنوب غربي البلاد”، مشيرًا إلى أنه من مصلحة موسكو وواشنطن استقرار سوريا.

وأضاف تيرلسون - خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف عقد في ختام لقاء الزعيمين بوتين وترامب على هامش قمة العشرين في مدينة هامبورج الألمانية - أن هناك حاجة لبحث مستقبل قيادة سوريا.

ولفت لافروف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى أن كيفية رحيل الرئيس السوري بشار الأسد لم تتحدد، موضحًا أنه في مرحلة ما في العملية السياسية سيكون هناك انتقال لا يشمله، كما أن واشنطن لا ترى دورًا طويل الأمد لعائلة الأسد في سوريا.

كانت واشنطن وموسكو توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غربي سوريا.