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السفير الألماني بالرياض يكذب "الجزيرة": وزير الخارجية لم يدل بتصريحات للقناة القطرية
السفارة السعودية سفارة سعودية

السفير الألماني بالرياض يكذب "الجزيرة": وزير الخارجية لم يدل بتصريحات للقناة القطرية

2017-07-07 20:20:52

نفت السفارة الألمانية في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، إدلاء وزير الخارجية الألماني سيجمار جابريل، بأي تصريحات إعلامية لقناة “الجزيرة” القطرية، بشأن موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (مصر، السعودية، الإمارات والبحرين) من قطر.
وذكرت السفارة - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - “وفقًا للمعلومات التي وردتنا حول ما يشاع عن تصريحات وزير الخارجية الألماني سيجمار جابريل حول قطر، نود توضيح الآتي: لم يدل وزير الخارجية الألماني بأي تصريح لقناة الجزيرة”.
كان وزير الخارجية الألماني قد قال - في وقت سابق - إنه يجب على قطر وقف دعم وتمويل الإرهابيين والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

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