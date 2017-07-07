أجريت اليوم /الجمعة/ بمدينة مومباي، القرعة الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة “الهند 2017”، والتي من المقرر أن تقام في ست مدن خلال الفترة من 6 إلى 28 أكتوبر المقبل.

وأوقعت القرعة الهند صاحبة الأرض في المجموعة الأولى بجانب الولايات المتحدة، وكولومبيا، وغانا، فيما ضمت المجموعة الثانية: باراجواي، مالي، نيوزيلندا، تركيا، والمجموعة الثالثة: إيران، غينيا، ألمانيا، كوستاريكا، والمجموعة الرابعة: كوريا الشمالية، النيجر، البرازيل، إسبانيا، والمجموعة الخامسة: هندوراس، اليابان، كاليدونيا الجديدة، فرنسا، والمجموعة السادسة: العراق، المكسيك، تشيلي، إنجلترا.

وذكر موقع “فيفا” على صفحته الرسمية أن “المرحلة الثانية” من بيع التذاكر متاحة الآن، وسيستمر بيع التذاكر حتى 21 يوليو الجاري، مشيرا إلى أنه بإمكان المشجعين شراء التذاكر في جميع المدن الست المعنية باستضافة مباريات البطولة وهي: نيودلهي، ومومباي الجديدة، وجواهاتي، وجوا، وكالكوتا، وكوتشي بعد أن تم التعرف على المنتخبات التي ستلعب في المدن المعنية بالاستضافة.

وكانت القرعة قد شهدت مشاركة النجمين استيبان كامبياسو ونوانكو كانو، حيث سبق لكانو أن رفع كأس العالم تحت 17 سنة في عام 1993 مسجلا خمسة أهداف في البطولة التي استضافتها اليابان وانتهت بنيل منتخب نيجيربا “ممثل إفريقيا اللقب العالمي.. أما كامبياسو، فقد كان أحد عناصر المنتخب الأرجنتيني الذي حل بالمركز الثالث في نسخة 1995، مسجلا هدفا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في شباك عمان.

وسيلتقي أصحاب الأرض منتخب الهند، مع الولايات المتحدة في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 6 أكتوبر المقبل في نيودلهي.