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الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتشييع جنازة شهيد القوات المسلحة
الرئيس عبد الفتاح السيسي‎

الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتشييع جنازة شهيد القوات المسلحة

2017-07-07 20:10:02

أوفد السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، اللواء سمير شحاتة لتشييع جنازة شهيد الواجب ملازم أول إبراهيم عزازي شريف عويضة.

كما أوفد الرئيس السيسي ، العميد أحمد إبراهيم عبد الباسط أحمد للتعزية في وفاة المرحوم اللواء أركان حرب متقاعد رضا بهي محمود شديد المركبي ، والعميد طارق راشد للتعزية في وفاة المرحوم المستشار محمد ثروت الشاذلي، وإبلاغ أسرهم خالص عزاء سيادته ومواساته.

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