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المرصد: القوات السورية تقصف حي عين ترما في دمشق بالصواريخ
الجيش السوري

المرصد: القوات السورية تقصف حي عين ترما في دمشق بالصواريخ

2017-07-07 19:44:34

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) اليوم الجمعة، أن قوات النظام السوري قصفت حي عين ترما الخاضع لسيطرة الفصائل المسلحة على المشارف الشرقية للعاصمة السورية دمشق؛ لدعم القوات التي تتقدم باتجاه هذه المنطقة.
وذكر المرصد - حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية - أن النظام شن خمس غارات جوية على الأقل، وأطلق ثلاثة صواريخ على عين ترما.
فيما قال الناشط السوري حمزة عباس، “إن الطائرات شنت عدة غارات على عين ترما والنظام يحاول اقتحامها”.
وتقع عين ترما في الغوطة الشرقية، أكبر جيب للمعارضة على مشارف دمشق، وهي من ضمن مناطق “تخفيف التصعيد”، التي اتفقت بشأنها القوى الإقليمية في مايو الماضي.

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