عند العمل على متصفح كروم قد تضطر في بعض الأحيان للتعامل مع ملفات PDF كتصدير رسائل البريد الإلكتروني أو مقتطفات من صفحات الويب وحفظها على هيئة PDF.

وهناك 5 إضافات مفيدة على متصفح كروم تساعدك على إجراء المهام بمرونة باستخدام ملفات PDF، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”:

إضافة Print Friendly & PDF

تساعدك إضافة Print Friendly and PDF على تصدير صفحات الويب على هيئة ملف PDF وطباعتها بمرونة عالية، وذلك من خلال إزالة الإعلانات أو أي روابط ومحتويات جانبية غير مرتبطة بالمحتوى، حيث تتيح لك الإضافة تعديل المحتوى على صفحة الويب قبل طباعته مثل تعديل حجم الخط أو إزالة الصور أو النصوص التي لا ترغب بها.

إضافة Save emails to PDF

تتيح إضافة Save emails to PDF تصدير الرسائل في بريد جيميل Gmail على هيئة ملفات PDF.

كل ما عليك فعله هو تثبيت الإضافة على المتصفح وستلاحظ بعدها ظهور علامة Save as PDF في جميع رسائل جيميل، وبمجرد النقر عليها سيكون بوسعك حفظ الرسالة على حاسبك بصيغة PDF، بما في ذلك المرفقات داخل الرسالة. وتدعم الإضافة ميزة هامة للغاية، وهي إمكانية تصدير أكثر من بريد على جيميل ضمن ملف PDF واحد.

إضافة Kami

إذا كنت ترغب بإجراء بعض المهام على ملفات PDF، فإضافة Kami تعتبر أحد أفضل الخيارات المتوفرة في هذا المجال، حيث تتيح الإضافة إمكانية توقيع ملفات PDF وإضافة التعليقات والأشكال والتسميات التوضيحية عليها إلى جانب إمكانية تسليط الضوء على نصوص معينة داخل الملفات وغيرها من المهام.

إضافة PDF Merger

في حال قيامك بدمج الكثير من ملفات PDF فيمكن أن تساعدك إضافة PDF Merger على دمج الملفات بسرعة وسهولة على متصفح كروم مباشرة، مع إمكانية معاينتها قبل الدمج.

إضافة FireShot

مع أكثر من مليون مستخدم، تعتبر إضافة FireShot أحد أشهر الإضافات على متصفح جوجل كروم وذلك نظراً لقدرتها على معالجة العديد من العمليات على الملفات مثل الصور وصفحات الويب وملفات PDF، وتدعم الإضافة القدرة على حفظ صفحات الويب بالكامل أو التقاط الشاشة ومن ثم تصديرها على هيئة ملف PDF.