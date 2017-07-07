5 إضافات على "كروم" تسهل التعامل مع "PDF" بفاعلية2017-07-07 19:27:08
عند العمل على متصفح كروم قد تضطر في بعض الأحيان للتعامل مع ملفات PDF كتصدير رسائل البريد الإلكتروني أو مقتطفات من صفحات الويب وحفظها على هيئة PDF.
وهناك 5 إضافات مفيدة على متصفح كروم تساعدك على إجراء المهام بمرونة باستخدام ملفات PDF، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”:
إضافة Print Friendly & PDF
تساعدك إضافة Print Friendly and PDF على تصدير صفحات الويب على هيئة ملف PDF وطباعتها بمرونة عالية، وذلك من خلال إزالة الإعلانات أو أي روابط ومحتويات جانبية غير مرتبطة بالمحتوى، حيث تتيح لك الإضافة تعديل المحتوى على صفحة الويب قبل طباعته مثل تعديل حجم الخط أو إزالة الصور أو النصوص التي لا ترغب بها.
إضافة Save emails to PDF
تتيح إضافة Save emails to PDF تصدير الرسائل في بريد جيميل Gmail على هيئة ملفات PDF.
كل ما عليك فعله هو تثبيت الإضافة على المتصفح وستلاحظ بعدها ظهور علامة Save as PDF في جميع رسائل جيميل، وبمجرد النقر عليها سيكون بوسعك حفظ الرسالة على حاسبك بصيغة PDF، بما في ذلك المرفقات داخل الرسالة. وتدعم الإضافة ميزة هامة للغاية، وهي إمكانية تصدير أكثر من بريد على جيميل ضمن ملف PDF واحد.
إضافة Kami
إذا كنت ترغب بإجراء بعض المهام على ملفات PDF، فإضافة Kami تعتبر أحد أفضل الخيارات المتوفرة في هذا المجال، حيث تتيح الإضافة إمكانية توقيع ملفات PDF وإضافة التعليقات والأشكال والتسميات التوضيحية عليها إلى جانب إمكانية تسليط الضوء على نصوص معينة داخل الملفات وغيرها من المهام.
إضافة PDF Merger
في حال قيامك بدمج الكثير من ملفات PDF فيمكن أن تساعدك إضافة PDF Merger على دمج الملفات بسرعة وسهولة على متصفح كروم مباشرة، مع إمكانية معاينتها قبل الدمج.
إضافة FireShot
مع أكثر من مليون مستخدم، تعتبر إضافة FireShot أحد أشهر الإضافات على متصفح جوجل كروم وذلك نظراً لقدرتها على معالجة العديد من العمليات على الملفات مثل الصور وصفحات الويب وملفات PDF، وتدعم الإضافة القدرة على حفظ صفحات الويب بالكامل أو التقاط الشاشة ومن ثم تصديرها على هيئة ملف PDF.
-
محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير 45 منطقة عشوائية خطرة نهاية 2018
أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أن العاصمة ستشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والاحتفال ...Fri, 07 Jul 2017 08:59:07 GMT
-
مدير الكرة بـ«سموحة»: ننتظر خطاب «الكاف» بإيقاف النشاط فى السودان
أوضح عاطف حنفي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن إدارة النادي تنتظر خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بشأن إيقاف النشاط الكروي ...Fri, 07 Jul 2017 07:58:57 GMT
-
تدريبات للجيش الإسرائيلي تحاكي اجتياح قطاع غزة والقتال داخل الأنفاق
كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن جيش الاحتلال الاسرائيلي أنهى مساء أمس تدريبات عسكرية في منطقة الجولان السوري المحتل، هي الاضخم من نوعها وتحاكي اجتياح قطاع غزة. ...Fri, 07 Jul 2017 10:01:54 GMT
-
إسرائيل تجيز لأعضاء الكنيست "اقتحام" المسجد الأقصى
أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، مساء الأربعاء، رفع الحظر المفروض على زيارة أعضاء الكنيست إلى باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان إن ...Thu, 06 Jul 2017 10:24:42 GMT
-
5 إضافات على "كروم" تسهل التعامل مع "PDF" بفاعلية
عند العمل على متصفح كروم قد تضطر في بعض الأحيان للتعامل مع ملفات PDF كتصدير رسائل البريد الإلكتروني أو مقتطفات من صفحات الويب وحفظها على هيئة PDF. وهناك 5 إضافات مفيدة ...Fri, 07 Jul 2017 17:37:20 GMT
-
5 نصائح لتصوير الألعاب النارية عبر الهاتف
تمتلك الهواتف الذكية مرتفعة المواصفات، مثل آي فون 7 وجالكسي إس 8 وجوجل بيكسل، كاميرات متقدمة قادرة على التقاط الصور الاحترافية حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة مثل ...Fri, 07 Jul 2017 17:29:50 GMT
-
تعرف على الفارق بين الفلفل الأسود والأبيض
أكد الشيف “أسامة السيد” أن الفلفل الأسود يتم حصده قبل أن ينضج، أما الأبيض فتم نضجه ثم ينقع في الماء ثم يتم التخلص من قشرته وبعد ذلك يجفف، والنوعان لهما مذاق ورائحة ...Fri, 07 Jul 2017 17:23:49 GMT
-
اتفاق أردني أمريكي روسي لدعم وقف إطلاق في جنوب غرب سوريا
أعلن وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، أنه تم الاتفاق بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة ...Fri, 07 Jul 2017 18:03:01 GMT
-
الرئيس الفلسطيني يندد بالأعمال الإرهابية في سيناء
استنكر رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم /الجمعة/، باسمه شخصيا وباسم دولة فلسطين وشعبها، العملية الإرهابية التى استهدفت تمركزا امنيا اليوم الجمعة في محافظة شمال ...Fri, 07 Jul 2017 16:02:08 GMT