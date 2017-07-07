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ميركل: "دول العشرين" اتفقت على تجفيف منابع الإرهاب
المستشارة الألمانية انجيلا ميركل

ميركل: "دول العشرين" اتفقت على تجفيف منابع الإرهاب

2017-07-07 19:38:44

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة أن “دول العشرين” اتفقت على ضرورة العمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتنسيق وتبادل المعلومات بين الدول بشأن الجماعات الإرهابية.
وأضافت المستشارة الألمانية - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن الدول المشاركة في قمة الـ20 متفقة على كون الإرهاب الدولي تهديدًا للجميع، مشيرة إلى أهمية العمل مع مشغلي شبكة الإنترنت لمكافحة انتشار الأفكار المتطرفة والمواقع التي تروج لها.
يذكر أن قادة ومسؤولي “دول العشرين” ناقشوا أبرز التحديات المطروحة أمام العالم مثل مكافحة الإرهاب وتعزيز العولمة وتحويل الاقتصاد العالمي إلى اقتصاد رقمي في القمة المقامة في ألمانيا.

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