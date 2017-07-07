تمتلك الهواتف الذكية مرتفعة المواصفات، مثل آي فون 7 وجالكسي إس 8 وجوجل بيكسل، كاميرات متقدمة قادرة على التقاط الصور الاحترافية حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة مثل تصوير الألعاب النارية.

للحصول على أقصى استفادة عند تصوير الألعاب النارية يجب عليك اتباع بعض النصائح البسيطة التي تساعدك على التقاط صور أجمل للألعاب النارية، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”:

استخدام حامل ثلاثي “ترايبود”

يُفضل استخدام حامل ثلاثي “ترايبود” عند تصوير الألعاب النارية لمنع اهتزاز الصورة، لأن الغالق Shutter سيبقى مفتوحاً لفترة طويلة بما يكفي، وكلما كان مفتوحاً لفترة أطول كلما زادت احتمالية تعرض الصورة لتشتت الحركة.

استخدام الريموت عند التصوير

كذلك يُمكنك منع أي اهتزاز للصورة من خلال الاعتماد على ميزة التصوير عن بعد “الريموت”، والتي تتيح التقاط الصور دون الحاجة للضغط على زر التصوير في الهاتف، يُمكن لمستخدمي “آي فون” الاعتماد على ساعة آبل لالتقاط الصور عن بعد، ونفس الأمر ينطبق على مستخدمي هواتف أندرويد الذين يمتلكون ساعات “أندرويد وير”، في حال عدم امتلاكك لساعة ذكية فيمكنك الاستفادة من سماعات الأذن لالتقاط الصور عن بعد بالضغط على زر التحكم بالصوت أو عبر الاعتماد على أحد التطبيقات المتخصصة في هذا المجال.

الاستفادة من أوضاع الكاميرا والتطبيقات

تحاول كاميرا الهاتف العثور تلقائياً على كائن في الصورة للتركيز عليه، لكن عند تصوير الألعاب النارية في ظل سماء سوداء ساكنة فالكاميرا لا تعرف ماذا تفعل، وحينها يُفضل استخدام وضع landscape الذي يسمح لك بضبط التركيز إلى ما نهاية وتضييق فتحة العدسة ما يسمح بالتركيز على الأشياء القريبة والبعيدة في الصورة، في حال امتلاكك لهاتف لا يسمح بضبط التركيز يدوياً فيمكنك الاعتماد على تطبيق متخصص مثل تطبيق Camera+ أو Slow Shutter Cam على آي فون أو تطبيق Camera FV-5 على أندرويد.

أيضاً يُفضل الاستفادة من الأوضاع الأخرى التي توفرها كاميرات الهواتف فمثلاً وضع Burst Mode يعتبر وسيلة ممتازة لالتقاط الكثير من الصور خلال فترة زمنية قصيرة وهي طريقة فعالة لتصوير الألعاب النارية بطريقة متتابعة ومن ثم اختيار أفضل لقطة.

ولا تنسى بالطبع تجربة بعض الأوضاع الأخرى للحصول على لقطات مميزة للألعاب النارية مثل وضع البانوراما، وكذلك تصوير الفيديو بالحركة البطيئة أو بتقنية مرور الزمن.

وللحصول على أفضل تجربة عند تحرير الصور فينصح بالاعتماد على أحد تطبيقات الكاميرا القوية مثل تطبيق VSCO (أندرويد – آي فون) أو تطبيق Lightroom (أندرويد – آي فون).

إيقاف الفلاش

يسمح إيقاف تشغيل الفلاش لكاميرا الهاتف بمعرفة أنه لا يتوفر سوى ضوء الألعاب النارية لالتقاط الصورة، وهذه النقطة مهمة جداً لأنها ستعمل على إبقاء الغالق مفتوحاً لفترة كافية عند التقاط الصورة وتمنع أي تأخير بين اللحظة التي تضغط فيها على الغالق وتلك التي يتم فيها التقاط الصورة فعلياً.

تخفيض قيمة الـ ISO

لأن الألعاب النارية نفسها مشرقة ومضيئة جداً، فمن الضروري خفض قيمة الـ ISO في إعدادات الكاميرا إلى أدنى حد (100 في أغلب الحالات)، وذلك لتجنب التعريض الزائد وكذلك الحد من التشويش Noise.