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مسؤول أمريكي: اتفاق واشنطن وموسكو ودول إقليمية على وقف إطلاق النار جنوب سوريا بدءًا من الأحد
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى

مسؤول أمريكي: اتفاق واشنطن وموسكو ودول إقليمية على وقف إطلاق النار جنوب سوريا بدءًا من الأحد

2017-07-07 19:23:23

أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ودول إقليمية توصلت لاتفاق بموجبه يتم وقف إطلاق النار في جنوب سوريا بدءًا من بعد غد الأحد.
جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته قناة (العربية) الإخبارية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.
فيما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، عن مصدر أمريكي قوله “إن وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون، سيعلن في مؤتمر صحفي تفاصيل وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا”.

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