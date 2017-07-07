يُقدم تطبيق “اسنيل” تجربة مرنة للمستخدمين في العالم العربي لقراءة الكتب الإلكترونية على الهواتف الذكية.

ويدعم التطبيق الذي يمتاز بتصميم بسيط وواجهة استخدام سهلة، اللغة العربية بشكل كامل سواءً من حيث الواجهة أو من حيث دعم الكتب الإلكترونية العربية بصيغة PDF أو EPUB، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

فمثلاً يُمكن للمستخدم التحكم بالخط ونوعه وحجمه وفواصل الأسطر وكذلك القدرة على تفعيل ميزة القراءة الليلية، إلى جانب إمكانية البحث عن كلمة معينة داخل الكتاب، ويوفر التطبيق مكتبة إلكترونية تشتمل على أكثر من 50 ألف كتاب إلكتروني مجاني باللغة العربية واللغات الأخرى، مع إمكانية فرز هذه الكتب بحسب التصنيف أو اللغة أو البحث عنها مباشرة إضافة إلى إمكانية تنظيم الكتب وترتيبها في مجموعات مختلفة.