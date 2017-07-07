يعتبر فيتامين “D” أحد أهم الفيتامينات الضرورية للعمليات الحيوية في جسم الإنسان، فما هي أفضل أشكال هذا الفيتامين؟

لفترة طويلة، اعتبر العلماء أن فيتاميني “D2” و“D3” مفيدين للجسم على حد سواء، لكن أحدث الدراسات أظهرت عكس تلك الفرضية، حسب “روسيا اليوم”، وقال علماء من جامعة Surrey البريطانية: “خلال أبحاثنا لمعرفة آثار هذا النوع من الفيتامينات على الإنسان وسرعة امتصاصه في الجسم، قمنا بإجراء تجارب شملت أكثر من 300 متطوعة من بلدان أوروبا وجنوب آسيا، قدمنا للمتطوعين، خلال الاختبارات التي دامت 12 أسبوعاً، أغذية وعصائر تحوي فيتاميني D2 وD3”.

بعد انتهاء الاختبارات تبين أن تراكيز فيتامين “D3” في جسم المتطوعات كانت أكبر بنحو 75% من تراكيز فيتامين “D2”، أي أن الجسم يمتص “D3” بشكل أفضل، وبالتالي يحقق للجسم فوائد أكبر.

يذكر أن العديد من الهيئات الطبية في العالم، وخاصة في الولايات المتحدة، تعتبر أن فيتاميني “D2” و“D3” متعادلان من حيث الفائدة، والفرق بينهما أننا نحصل على فيتامين “D2” من الأغذية نباتية المنشأ كالجزر وغيره، فيما يقوم الجسم بتركيب الفيتامين “D3” بعد التعرض لأشعة الشمس، ويمكن الحصول عليه أيضاً من الأغذية ذات المنشأ الحيواني كلحوم الأسماك والمأكولات البحرية.

ويلعب فيتامين “D” دوراً رئيساً في تنظيم امتصاص العناصر المهمة في الجسم كالكالسيوم، ويحفز على نمو العظام، وله دور مهم في الوقاية من سرطان الثدي والقولون والبروستات، وحتى أمراض القلب.