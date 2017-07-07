أكد الشيف “أسامة السيد” أن الفلفل الأسود يتم حصده قبل أن ينضج، أما الأبيض فتم نضجه ثم ينقع في الماء ثم يتم التخلص من قشرته وبعد ذلك يجفف، والنوعان لهما مذاق ورائحة مختلفة قليلاً.

وأضاف الشيف عبر موقعه الرسمي أن بعض الطهاة يظنون أن الفلفل الأبيض في الاستخدام وخاصة مع الشربة أو الصلصات البيضاء من الفلفل الأسود، لكن كلاهما يتوقف على استخدامه وطحنه طازجاً لأفضل نكهة، والمطاحن المصنوعة من الخشب تتشرب الزيت الموجود في الفلفل ويصعب تنظيفها، في حين أن المصنوعة من البلاستيك تتشرب الزيت أيضاً ولكن يسهل تنظيفها.

حبات الفلفل تحصد من شجر استوائي الأسود منه تم حصده قبل النضج ثم جفف، والأبيض تم نضجه على الشجر ثم نقع في ماء وتخلص من لونه الغامق المتكون على الطبقة الخارجية ثم جفف.

النوعان يختلفان في المذاق والرائحة لكن المذاق المفضل لدى الفرد هو الذي يحدد الفلفل المستخدم وليس اللون، فبعض الطهاة لا يفضل استخدام الأسود في أطباق من صلصة بيضاء وكذلك يجب الأخذ في الاعتبار بأن افضل مذاق لأيهما عند طحنه طازج، لذلك لا يجب شراء كمية كبيرة من الفلفل المطحون سواء كان أبيض أو أسود.