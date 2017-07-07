أكد الشيف “أسامة السيد” أن الطريقة المُثلى للتخلص من الزيت بعد القلي هو وضع المتبقي منه بعد أن يبرد في زجاجة بلاستيك فارغة يمكن غلقها بإحكام، ثم يتم التخلص منها مع الفضلات والنفايات.

وأضاف الشيف عبر موقعه الرسمي أنه يجب عدم تجنب التخلص من الزيت المستخدم بإلقائه في الحوض لأنه سيبرد ويتحول إلى دهن صلب يعوق مسار الماء في الأنابيب (المواسير).