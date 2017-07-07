أصيب 22 شخصا في حادث تصادم بين سيارتين اليوم /الجمعة/ على الطريق الصحراوي الغربي (أسوان - القاهرة) أمام قرية بنبان، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج.

وكان مدير أمن أسوان اللواء مجدي موسى قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي أجرة ميكروباص بالقرب من الكيلو 40 بالطريق الصحراوي الغربي أسوان القاهرة أمام قرية بنبان.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، والتي قامت بنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحادث.