حكم استراحة الجلوس في المقابر2017-07-07 19:13:11
السؤال: جمعية خيرية تمتلك حوشاً لدفن الموتى، وبه استراحة للزائرين، وأسفل الاستراحة مخزن، ويُراد استخدامه كعظَّامة، فهل يجوز استخدام المخزن كعظَّامة، أم توجد حرمة في وجود الزائرين على هذه الاستراحة عند الجلوس بها عند تحويل المخزن إلى عظَّامة أسفل الاستراحة؟
يجيب الدكتور علي جمعة محمد قائلاً” في حال امتلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد إلا للضرورة، ويجب الفصل بين الأموات بحاجز حتى ولو كانوا من جنس واحد، لكن إذا حصلت الضرورة يمكن عمل أدوار داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت القديم بقَبْوٍ مِن طوب أو حجارة لا تَمَسُّ جسمه، ثم يوضع على القَبْو الترابُ ويدفن فوقه الميت الجديد، كما يمكن أيضاً عمل عظَّامات فوق المقابر بشرط التعامل بإكرام واحترام مع الموتى أو ما تبقى منهم لأن حُرمة المسلم ميتاً كحُرمته حيّاً.
فإذا عُمِلَت العظَّامة كان لها حكم القبر الشرعي، وقد ورد في السنة المشرفة النهيُ عن الجلوس على القبر في غير ما حديث؛ منها ما أخرجه الإمام أحمد في “المسند”، ومسلم في “صحيحه”، وأبو داود والنسائي وابن ماجه في “السنن”، وابن حبان في “صحيحه” من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ».
كما ورد في السنة ما يقتضي جواز الجلوس عند القبر؛ فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: “كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ” … إلخ الحديث. متفق عليه.
وروى البخاري في “الصحيح” من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: “شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى القَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ”.
وقد اتفق الفقهاء على جواز الجلوس على القبر عند الدفن، كما اتفقوا على أن الجلوس عليه لقضاء الحاجة لا يجوز قولًا واحداً، واختلفوا في المراد من أحاديث النهي عن الجلوس على القبر:
فمنهم من أجاز الجلوس على القبر، وحمل النهي على الجلوس للحديث وقضاء الحاجة؛ احتراماً لصاحبه لأن حرمة الميت كحرمة الحي، وهذا التوجيه مرويٌّ عن أبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، كما ورد عن بعض الصحابة الجلوس على القبر؛ كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا مذهب الإمام مالك، ونقله الإمام الطحاوي عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه.
أمَّا الشافعية والحنابلة فيحملون النهي على الكراهة لا على التحريم، ويجعلونه عامّاً في كل جلوس، إلا للحاجة؛ كأن لا يكون له طريق إلى قبر من يزوره إلا بالوطء، وكحالة الدفن وعند القراءة على القبر، وفي معناها الدعاء للميت، والقول بالكراهة هو المذكور في كتب الحنفية، وهو مروي أيضاً عن جماعة من السلف.
قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في “مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح” (ص: 229، ط، المكتبة العصرية): اهـ.
وقال الإمام الباجي المالكي في “المنتقى” (2/ 24، ط. مطبعة السعادة): اهـ.
وقال الإمام المواق المالكي في “التاج والإكليل” (3/ 74، ط. دار الكتب العلمية): اهـ.
والاستراحات التي تكون على القبور إنما تُجعَل غالباً غرض زيارة الميت وذكر الله تعالى وقراءة القرآن على قبره، وهي أغراض صحيحة شرعاً، فيقتضي ذلك جواز الجلوس فيها وإن كانت مبنيةً فوق العظَّامة على كلا القولين؛ فالجلوس فيها مباح على مذهب من يحمل النهي على قضاء الحاجة، وعلى مذهب من يستثني الحاجة من كراهة الجلوس؛ فإن الجلوس في الاستراحة إنما يكون لزيارة الميت والقراءة والدعاء عنده، وهذه حاجةٌ تندفع بها الكراهة عند الجمهور، مع التنبيه على التزام الآداب الشرعية وعدم الخوض فيما لا ينفع من اللغو واللهو، والله سبحانه وتعالى أعلم. حسب موقع “دار الافتاء” المصرية.
-
محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير 45 منطقة عشوائية خطرة نهاية 2018
أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أن العاصمة ستشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والاحتفال ...Fri, 07 Jul 2017 08:59:07 GMT
-
مدير الكرة بـ«سموحة»: ننتظر خطاب «الكاف» بإيقاف النشاط فى السودان
أوضح عاطف حنفي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن إدارة النادي تنتظر خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بشأن إيقاف النشاط الكروي ...Fri, 07 Jul 2017 07:58:57 GMT
-
تدريبات للجيش الإسرائيلي تحاكي اجتياح قطاع غزة والقتال داخل الأنفاق
كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن جيش الاحتلال الاسرائيلي أنهى مساء أمس تدريبات عسكرية في منطقة الجولان السوري المحتل، هي الاضخم من نوعها وتحاكي اجتياح قطاع غزة. ...Fri, 07 Jul 2017 10:01:54 GMT
-
إسرائيل تجيز لأعضاء الكنيست "اقتحام" المسجد الأقصى
أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، مساء الأربعاء، رفع الحظر المفروض على زيارة أعضاء الكنيست إلى باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان إن ...Thu, 06 Jul 2017 10:24:42 GMT
-
5 إضافات على "كروم" تسهل التعامل مع "PDF" بفاعلية
عند العمل على متصفح كروم قد تضطر في بعض الأحيان للتعامل مع ملفات PDF كتصدير رسائل البريد الإلكتروني أو مقتطفات من صفحات الويب وحفظها على هيئة PDF. وهناك 5 إضافات مفيدة ...Fri, 07 Jul 2017 17:37:20 GMT
-
5 نصائح لتصوير الألعاب النارية عبر الهاتف
تمتلك الهواتف الذكية مرتفعة المواصفات، مثل آي فون 7 وجالكسي إس 8 وجوجل بيكسل، كاميرات متقدمة قادرة على التقاط الصور الاحترافية حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة مثل ...Fri, 07 Jul 2017 17:29:50 GMT
-
تعرف على الفارق بين الفلفل الأسود والأبيض
أكد الشيف “أسامة السيد” أن الفلفل الأسود يتم حصده قبل أن ينضج، أما الأبيض فتم نضجه ثم ينقع في الماء ثم يتم التخلص من قشرته وبعد ذلك يجفف، والنوعان لهما مذاق ورائحة ...Fri, 07 Jul 2017 17:23:49 GMT
-
اتفاق أردني أمريكي روسي لدعم وقف إطلاق في جنوب غرب سوريا
أعلن وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، أنه تم الاتفاق بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة ...Fri, 07 Jul 2017 18:03:01 GMT
-
الرئيس الفلسطيني يندد بالأعمال الإرهابية في سيناء
استنكر رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم /الجمعة/، باسمه شخصيا وباسم دولة فلسطين وشعبها، العملية الإرهابية التى استهدفت تمركزا امنيا اليوم الجمعة في محافظة شمال ...Fri, 07 Jul 2017 16:02:08 GMT