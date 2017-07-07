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وزير الصحة ينعي شهداء رجال القوات المسلحة برفح
الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة

وزير الصحة ينعي شهداء رجال القوات المسلحة برفح

2017-07-07 19:02:29
أ ش أ

نعى الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا صباح اليوم /الجمعة/ على خلفية العمل اﻹرهابي الخسيس الذي استهدف حاجزا أمنيا جنوب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.

وقال بيان أصدرته الوزارة “تتقدم وزارة الصحة والسكان بخالص العزاء للشعب المصري ولأسر الشهداء سائلين المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان”.

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