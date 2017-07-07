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"الصحة": وفاة مواطن وإصابة 24 في حادث سير بالفيوم
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

"الصحة": وفاة مواطن وإصابة 24 في حادث سير بالفيوم

2017-07-07 18:54:15
أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة مواطن وإصابة 24 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل محملة بأشخاص بالطريق السياحي البركة، مركز ابشواى، محافظة الفيوم.

وأوضح الدكتور أحمد الانصاري ،رئيس هيئة الاسعاف، في تصريح مساء اليوم /الجمعة/ ، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف مجهزة كانت في موقع الحادث خلال 5 دقائق فقط، فور إبلاغ الهيئة بالحادث.

وأشار الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم نقل حالة الوفاة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لافتا إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة بالجسم ، وكدمات وسحجات وخدوش واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدا على توافر أكياس الدم والادوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

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