قمة كورية جنوبية - يابانية على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بهامبورج2017-07-07 18:48:18
أعلن القصر الرئاسي الكوري الجنوبي (البيت الأزرق)، أن الرئيس مون جيه-إن، عقد في وقت سابق، مباحثات قمة مع نظيره الياباني شينزو آبي - على هامش أعمال مباحثات قمة مجموعة العشرين في مدينة هامبورج الألمانية- .
وأوضح القصر الرئاسي - في بيان بثته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية- اليوم /الجمعة/ - أنه خلال مباحثات القمة، اتفق الطرفان على تحسين العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان إثر تدهورها مؤخرا بسبب تجدد الخلاف الدبلوماسي حول القضايا التاريخية العالقة بين البلدين، إلى جانب اتفاقهما على تعزيز جهودهما المشتركة لحل القضية النووية الكورية الشمالية بالطرق السلمية.
ونقل البيت الأزرق عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة بارك سون هيون قوله: “خلال المباحثات، اتفق الطرفان أيضا على ضرورة إعادة استئناف دبلوماسية القمة أو ما يعرف بالدبلوماسية (المكوكية) بين قيادتي البلدين، إذ أضحى من الضروري إجراء اتصال مباشر بين قيادة سول وطوكيو لتطوير العلاقات الثنائية بينهما”.
وذكر الناطق الرسمي أيضا أن الرئيس الكوري ورئيس وزراء اليابان أشارا إلى أن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية تمثل استفزاز خطيرا يشكل تهديدا أمنيا ملحا لدول المنطقة والعالم بأسره.
وخلال المباحثات، اتفق الطرفان أيضا على الاستمرار في ممارسة الضغوط على بيونج يانج لدفعها للتخلي عن طموحاتها العسكرية.
وخلال اللقاء، شدد مون أيضا على أهمية استئناف الحوار بين الكوريتين لتحقيق الأهداف المذكورة، فيما عبر آبي عن تفهمه لموقف الرئيس مون بشأن الحوار بين الكوريتين.
كما اتفق الطرفان على عقد مباحثات قمة على المستوى الثلاثي في المستقبل القريب، تضم إلى جانب كل من الرئيس الكوري الجنوبي والياباني، الرئيس الصيني شي جين بينغ أيضا.
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